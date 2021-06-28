Rusya; Twitter, Google, Facebook ve Telegram’a yeni para cezaları verebilir

Moskova Sulh Ceza Mahkemesi’ne, yasaklı içerikleri silmeyen Twitter, Telegram, Google ve Facebook’la ilgili 10 yeni idari suç protokolü sunuldu.

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), daha öcne Twitter, Facebook, Telegram ve Google gibi teknoloji devlerine dava açmış ve milyonlarca dolar ceza kesmişti.

Moskova Sulh Ceza Mahkemesi’nden Rus basınına yapılan açıklamaya göre; Twitter, Telegram, Google ve Facebook’la ilgili, Rusya’da yasaklı içerikleri kaldırmamaları gerekçesiyle 10 yeni idari suç protokolü sunuldu.

YENİ PARA CEZALARI YOLDA

Şirketlerin suçlu olduğuna hüküm verilirse; Telegram 16 milyon, Google 12 milyon, Twitter ve Facebook 8’er milyon rubleye kadar para cezası ile karşı karşıya kalabilir.

Protokollerin ele alınacağı duruşmaların ne zaman yapılacağına ise henüz karar verilmedi.

Moskova Sulh Ceza Mahkemesi, daha önce yasaklı içerikleri silmediği gerekçesiyle Facebook’a 26, Twitter’a 8.9, Google’a 6 milyon ruble para cezası kesmişti.