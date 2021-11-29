Rusya, Twitter yavaşlatma cezasının devam edeceğini duyurdu

Rusya, yasa dışı sayılan tüm içerik silinene kadar Twitter'ın mobil cihazlarda hızını düşürmeye devam edeceğini söyledi.

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor); 10 Mart’ta aldığı kararla intihar, müstehcen ve uyuşturucuya özendiren içeriklerin kaldırılmaması gerekçesiyle Twitter’ın hızını mobil cihazlarda yüzde 50 düzeyinde yavaşlatmıştı.

Devlet iletişim düzenleyicisi Roskomnadzor Reuters'a verdiği demeçte; hükümetin büyük teknoloji şirketlerinden talepte bulunmaya devam ettiğini ve yasa dışı sayılan tüm içerik silinene kadar, Twitter'ın mobil cihazlarda hızını düşürmeye devam edeceklerini açıkladı.

RUSYA, TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİNE BASKI KURUYOR

Rus makamları, son zamanlarda içerik ihlalleri için küçük para cezaları uygulayarak teknoloji devlerini daha yakından takip ediyor.

Aynı zamanda hükümet, yabancı şirketleri Rusya'da resmi temsilciliğe sahip olmaya ve Rusların kişisel verilerini kendi topraklarında depolamaya zorluyor.

Öte yandan Twitter, platformun yasa dışı davranışları teşvik etmek için kullanılmasına izin verdiğini reddediyor. ABD merkezli şirket, cinsel istismara karşı sıfır tolerans politikası olduğunu ve intihar veya kendine zarar vermenin teşvik edilmesini yasakladığını söylüyor.

Roskomnadzor, bu yıl toplam 38,4 milyon ruble (512 bin dolar) para cezasına çarptırılan Twitter'ın, 2014'ten bu yana yasaklı materyalleri kaldırma isteklerini sistematik olarak görmezden geldiğini iddia ediyor.

Reuters'in sorularını yanıtlayan Roskomnadzor, "Şu an itibarıyla silinmemiş 761 gönderi kaldı. Eğer Twitter hız yavaşlatma cezasından kurtulmak istiyorsa, bunların hepsini kaldırmalı." dedi.