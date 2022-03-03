Rusya, uzay görevleri için Çin'e yöneliyor

Rusya, Avrupa ülkelerinden gelen yaptırımlar nedeniyle uzay görevleri için Çin ile temas halinde.

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın uzay programını da kapsayan havacılık sektörünü yıpratacak yeni yaptırımlar getirdi.

Rusya’nın uzay programlarını yürüten Uzay Etkinlikleri Kuruluşu Roscosmos’un Genel Müdürü Dmitry Rogozin, ABD ve Avrupa ülkelerinden gelen yaptırımlar nedeniyle oldukça endişeli.

Geçtiğimiz günlerde Rogozin, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) yaptırımlar nedeniyle yörüngeden çıkabileceğini, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Avrupa ülkelerinin üzerine düşebileceğini öne sürmüştü.

RUSYA, UZAY GÖREVLERİNDE ÇİN'E YÖNELİYOR

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Dmitri Rogozin, yedek parça alabilmek için Çin'e yöneldi. Rus haber ajansı Interfax'a konuşan Rogozin, yaptırımlar nedeniyle uydular için yedek parça tedarikinin kısıtlanabileceğini, ama bunları Çin'den temin edebileceklerini söyledi.

"İYİ İNSANLAR DA VAR"

"Her şeyi üretmek imkansız. Ama dünyada iyi insanlar da var. Çin'le mükemmel ilişkilerimiz var. Bu sorunları çözeceğiz ve Çinli meslektaşlarımızdan üretemeyeceğimiz şeyleri satın alacağız." diyen Rogozin, artık Çin'e yöneleceklerinin sinyallerini verdi.

Dünya Bankası'na göre Çin, Rusya'nın hem ithalat hem de ihracattaki en büyük ticaret ortağı konumunda.

ÇİN, RUSYA'YA YARDIM ETMEYEBİLİR

Reuters'a konuşan ve ismi açıklanmayan bir Çinli yetkili, Çin'in ABD yaptırımlarından etkilenmemesi için Rusya'ya yardım etmeyebileceğini söylemişti. Bu nedenle Rusya'nın bu isteğine Çin'in nasıl bir yanıt vereceği bilinmiyor.



