Rusya: Uzaylılar gizlice Dünya'yı izliyor olabilir

Rus uzay ajansı Roscosmos'un başkanı Dimitri Rogozin, uzaylıların gizlice Dünya'yı izliyor olabileceğini söyledi.

Yıllardır uzaylı yaşamı arayışında olan NASA gibi kurumlar, çeşitli araçlarla Mars gibi gezegenlerde araştırma yapıyor.

Buradan toplanan örnekler ise gelecekte uzay araçlarıyla Dünya'ya taşınacak ve inceleme altına alınacak.

Yıllardır gündemde olan uzaylı tartışmasına, Rusya Uzay Ajansı (Roscosmos) başkanı Dimitri Rogozin de katıldı.

"Gizlice Dünya'yı inceliyor olabilirler"

Rogozin, insanlardan daha zeki ve teknolojik açıdan daha gelişmiş olabilecek Dünya dışı yaşamın varlığına inandığını ve uzaylıların fark edilmeden Dünya medeniyetini inceliyor olabileceğini söyledi.

Rogozin, son dönemde ABD Savunma Bakanlığı'nın yayınladığı görüntüler ve raporlar nedeniyle dünya genelinde büyük ilgi toplayan UFO'lara da değindi.

Rogozin'e göre; Rus uzmanlar tarafından incelenen bu vakaların yüzde 99,9'unun, Dünya dışı akıllı yaşam hipoteziyle hiçbir ilgisi yok.

Roscosmos başkanı, bu gizemli nesnelerin hava olayları ve diğer fiziksel olaylardan ibaret olduğuna inanıyor.