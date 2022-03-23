Petrol
116.09
0.53%
Euro
16.34
-0.12%
Dolar
14.81
-0.05%
Altın
914.34
-0.19%
Borsa
2196
0.35%
Bitcoin
625.552
0.10%
BTXN Coin
41.88
-3.16%
Bitexen
5ºC
İstanbul
Çok bulutlu 5 C

    Rusya, üzerinde Z harfi olan Soyuz roketini fırlattı

    Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos), üzerinde Rusya’nın Ukrayna operasyonlarında kullandığı Z harfi yazılı Soyuz 2.1a roketini uzaya gönderdi.
    • Haber Merkezi
    • 23.03.2022 - 10:22
    • Güncelleme : 23.03.2022 - 10:39
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Rusya, üzerinde Z harfi olan Soyuz roketini fırlattı

    Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında Rus ordusunun kullandığı tüm araçların üzerinde yazan Z harfi tartışılırken, Rusya bu amlemi uzay görevlerinde de kullanmaya başladı.

    Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos), üzerinde Rusya’nın Ukrayna operasyonlarında kullandığı Z harfi yazılı Soyuz 2.1a roketini uzaya gönderdi.

    Plesetsk Uzay Üssü'nde roket fırlatılmadan önce kısa bir tören düzenlenirken, Roscosmos Başkanı Dmitriy Rogozin'in de izlediği fırlatmada, Soyuz 2.1a roketinin üzerine Rus birliklerinin Ukrayna'daki operasyonlar sırasında kullandığı “Z” harfi yazıldı.

    Böylelikle Rusya, Ukrayna'daki operasyonlarına dair sembolünü uzaya taşımış oldu.

    soyuz

    Kuzey Denizi Rotası bölgesindeki deniz gemileri ve keşif uçakları arasında iletişim kurulması amacıyla gönderilen roket, uzaydaki yörüngesine oturmasının ardından faaliyetine başlayacak.

    Roscosmos tarafından gönderilen uydu ile Sibirya ve Uzak Doğu arasında da ticari iletişim faaliyetlerin yürütülmesi planlanıyor.

    Z HARFİ NE ANLAMA GELİYOR

    Birçok farklı kaynakta ve sosyal medyada sembollerle ilgili komplo teorisi üretilirken, Rusya Savunma Bakanlığı bu sembollerin ne anlama geldiğini açıkladı.

    Bakanlığın açıklamasına göre Z harfi "Zafer", V harfi ise "Görev tamamlanacak" anlamını taşıyor.

    ROKET


    İlginizi Çekebilir

    Rusya, üzerinde Z harfi olan Soyuz roketini fırlattı
    Teknoloji

    Rusya, üzerinde Z harfi olan Soyuz roketini fırlattı

    Türkiye 'su fakiri' sınırının altında
    Yaşam

    Türkiye 'su fakiri' sınırının altında

    Kripto ticaret botu ile zamandan kazan!
    Bitbot

    Kripto ticaret botu ile zamandan kazan!

    Görüş Bildir