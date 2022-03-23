Rusya, üzerinde Z harfi olan Soyuz roketini fırlattı

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos), üzerinde Rusya’nın Ukrayna operasyonlarında kullandığı Z harfi yazılı Soyuz 2.1a roketini uzaya gönderdi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında Rus ordusunun kullandığı tüm araçların üzerinde yazan Z harfi tartışılırken, Rusya bu amlemi uzay görevlerinde de kullanmaya başladı.

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos), üzerinde Rusya’nın Ukrayna operasyonlarında kullandığı Z harfi yazılı Soyuz 2.1a roketini uzaya gönderdi.

Plesetsk Uzay Üssü'nde roket fırlatılmadan önce kısa bir tören düzenlenirken, Roscosmos Başkanı Dmitriy Rogozin'in de izlediği fırlatmada, Soyuz 2.1a roketinin üzerine Rus birliklerinin Ukrayna'daki operasyonlar sırasında kullandığı “Z” harfi yazıldı.

Böylelikle Rusya, Ukrayna'daki operasyonlarına dair sembolünü uzaya taşımış oldu.

Kuzey Denizi Rotası bölgesindeki deniz gemileri ve keşif uçakları arasında iletişim kurulması amacıyla gönderilen roket, uzaydaki yörüngesine oturmasının ardından faaliyetine başlayacak.

Roscosmos tarafından gönderilen uydu ile Sibirya ve Uzak Doğu arasında da ticari iletişim faaliyetlerin yürütülmesi planlanıyor.

Z HARFİ NE ANLAMA GELİYOR

Birçok farklı kaynakta ve sosyal medyada sembollerle ilgili komplo teorisi üretilirken, Rusya Savunma Bakanlığı bu sembollerin ne anlama geldiğini açıkladı.

Bakanlığın açıklamasına göre Z harfi "Zafer", V harfi ise "Görev tamamlanacak" anlamını taşıyor.



