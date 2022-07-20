Rusya, yasaları ihlal ettiği için Apple'a ceza verecek

Rusya, yasaları ihlal ettiği için Apple'a ceza verecek

Rusya, antitröst yasalarını ihlal ettiği için Apple'a ceza keseceğini açıkladı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasını yakından takip eden ülkeler ve teknoloji şirketleri, Ukrayna'ya destek vermişti.

Başta Google ve Apple olmak üzere birçok marka, çeşitli ürün ve hizmetlerini Rusya'da durdurarak yaptırım uygulamıştı. Örneğin Apple, ödeme hizmeti olan Apple Pay'i Rusya genelinde yasaklamıştı.

Bu nedenle Rusya, son zamanlarda ABD merkezli teknoloji şirketlerine olan baskıyı artırdı.

Apple'a ceza geliyor

Rusya'nın rekabet otoritesi salı günü yaptığı açıklamada, ABD'li teknoloji devi Apple'a Rus antitröst yasalarını ihlal ettiği ve uygulama mağazası pazarındaki hakim konumunu kötüye kullandığı için ceza vereceğini söyledi.

Federal anti-tekel servisi (FAS), Apple'a, boyutu idari bir soruşturma sırasında belirlenecek olan ciro bazlı bir para cezası uygulayacağını söyledi.

İlk başta firmalara on veya yüz binlerce para cezası veren Rusya, mali cezalarını önemli ölçüde artırıyor.

Pazartesi günü Rusya, içeriği kaldırmayı tekrar tekrar reddettiği için Google'a 370 milyon dolar para cezası vermişti.



