Rusya, yerli oyun konsolu geliştirme projesinde başarısız oldu

Haber Merkezi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Mart 2024'te yerli oyun konsolu, işletim sistemi ve bulut oyun hizmeti geliştirilmesi talimatının ardından iki proje hayata geçirilmişti.

Elbrus işlemci kullanan bir sabit konsol ve MTS tarafından geliştirilen bulut tabanlı bir oyun platformu üzerinde çalışmalar başladı. Ancak, her iki proje de beklenmedik zorluklarla karşılaştı.

ELBRUS İŞLEMCİLİ KONSOLUN SORUNLARI

Yetersiz güç: Elbrus işlemci, Batılı rakiplerinin (Intel, AMD, ARM) modern işlemcilerinin gerisinde kalıyor. Bu da konsolun performansını olumsuz etkiliyor.

İşletim sistemi belirsizliği: Aurora ve Alt Linux arasında bir seçim yapılamaması, geliştirme sürecini yavaşlatıyor.

Oyun desteği: Eski ve basit oyunları çalıştırabilen konsol, modern oyunları desteklemekte zorlanıyor.

MTS Fog Play adlı bulut oyun platformu ise düşük kaliteli donanım kullanıyor ve küresel bulut oyun hizmetlerinin gerisinde kalıyor.

Her iki proje de Rusya'nın oyun sektöründe teknolojik olarak kendi kendine yeterli hale gelmesinin ne kadar zor olduğunu gösteriyor.

Hükümetin kararlılığına rağmen, projeler işlemci ve yazılım konusunda büyük eksiklikler sergiliyor.

Rusya'nın geliştirdiği konsollar, Sony ve Microsoft gibi küresel devlerle rekabet edebilecek seviyede değil. Ancak, eski oyunları ve Rus yapımı oyunları oynamak isteyen niş bir kitleye hitap edebilir.