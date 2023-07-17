Rusya'da devlet yetkililerinin iPhone kullanması yasaklandı Rusya'da, ABD istihbarat teşkilatlarının casusluk operasyonları endişesi nedeniyle hükümet çalışanlarının tüm Apple cihazlarını kullanması engellendi.

ensonhaber.com

Rus yetkililer, hükümet çalışanlarının Apple cihazlarını resmi devlet kurumlarında kullanmalarını yasaklamaya başladı.

Rus Federal Güvenlik Servisi (FSB), Apple ürünlerinin güvenli olmadığını bildirirken artık devlet çalışanları iPhone, iPad, Mac gibi ürünler kullanamayacak.

Pazartesi gününden itibaren, ülkenin ticaret bakanlığı iPhone'ların tüm iş amaçlı kullanımını yasaklayacak.

Bu yasağın, Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin (FSB) haziran başında Apple cihazlarının "ABD istihbarat teşkilatları" tarafından yürütülen bir casusluk operasyonunu ortaya çıkardığını iddia etmesinin ardından geldiği belirtildi.

FSB, binlerce iPhone'a izleme yazılımı "bulaştırıldığını" açıklarken kanıt göstermeksizin Apple'ın ABD’li istihbarat kurumlarıyla yakından çalıştığını iddia etmişti.

Rusya, Apple'a savaş açmıştı

Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasının ardından şirket, Apple Pay'e erişimi kesmişti. Daha sonra Rusya'daki tüm Apple cihazlarının satışları durdurulmuştu.

Öte yandan Vladimir Putin'in, geçen yıl bir kararnameye imza atarak kritik bilgi altyapısında yer alan kurumların 2025 yılına kadar yerel olarak geliştirilen yazılımlara geçmelerini istemişti.