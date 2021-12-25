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    Rusya'da Google’a 98 milyon dolar para cezası

    Rus mahkemesi, ülkede yasaklı içerikleri silmediği gerekçesiyle Google'a 7.2 milyar ruble (98 milyon dolar) para cezası verdi.
    • İHA
    • 25.12.2021 - 01:41
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    Rusya'da Google’a 98 milyon dolar para cezası

    Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu tarafından Google’a açılan davanın duruşması başkent Moskova’daki Taganskiy Mahkemesi’nde görüldü.

    YASAKLI İÇERİKLERİ SİLMEYEN GOOGLE'A 98 MİLYON DOLARLIK CEZA

    Mahkeme, yasaklı içerikleri silmediği gerekçesiyle Google’a 7.2 milyar ruble (98 milyon dolar) para cezası verdi.

    Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu tarafından Rusya Federasyonu’nda yasaklanmış 16 veri ile ilgili Google’a ihtar verilmişti.

    Rusya da Google’a 98 milyon dolar para cezası #1

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