Rusya'da Google’a 98 milyon dolar para cezası

Rus mahkemesi, ülkede yasaklı içerikleri silmediği gerekçesiyle Google'a 7.2 milyar ruble (98 milyon dolar) para cezası verdi.

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu tarafından Google’a açılan davanın duruşması başkent Moskova’daki Taganskiy Mahkemesi’nde görüldü.

YASAKLI İÇERİKLERİ SİLMEYEN GOOGLE'A 98 MİLYON DOLARLIK CEZA

Mahkeme, yasaklı içerikleri silmediği gerekçesiyle Google’a 7.2 milyar ruble (98 milyon dolar) para cezası verdi.

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu tarafından Rusya Federasyonu’nda yasaklanmış 16 veri ile ilgili Google’a ihtar verilmişti.