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    Rusya’da, Tiktok uygulamasına para cezası verildi

    Muhalif lider Navalny için yapılan protestolarda gençleri yasadışı eylemlere katılmaya çağıran paylaşımları kaldırmayan platformlar yargılandı. Tiktok, 2 milyon 500 bin ruble para cezası aldı.
    • İHA
    • 06.04.2021 - 17:15
    • Güncelleme : 06.04.2021 - 17:17
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    Rusya’da, Tiktok uygulamasına para cezası verildi

    Rusya’da sosyal medya hesaplarından muhalif lider Alexei Navalny için gençlere yasa dışı eylemlere katılım çağrısı yapılması üzerine, sosyal medya platformları mercek altına alındı.

    Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu'nun (Roskomnadzor) talebi ile açılan davaların ilki, geçtiğimiz hafta Twitter’ın 3,2 milyon ruble (340 bin TL) para cezasına çarptırılması ile neticelendi.

    YASA DIŞI İÇERİKLERİ KALDIRMADI

    Bugün ise Moskova’da görülen davalarda, Tiktok ve Telegram’ın yargılaması yapıldı.

    Tiktok, yasa dışı olarak kabul edilen içerikleri kaldırmadığı gerekçesi ile 33 bin dolar yani 2 milyon 500 bin ruble para cezasına çarptırıldı.

    Telegram davası ise 12 Nisan’a ertelendi.

    Rusya’da, Tiktok uygulamasına para cezası verildi #1

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