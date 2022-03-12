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    Rusya'da VPN aramalarında ciddi artış görüldü

    Engellenen sosyal medya platformlarına erişmek isteyen kullanıcılar, VPN'lerle ilgili aramalarda yoğunluk oluşturdu.
    • Haber Merkezi
    • 12.03.2022 - 18:10
    • Güncelleme : 12.03.2022 - 18:13
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    Rusya'da VPN aramalarında ciddi artış görüldü

    Ukrayna savaşı, Moskova'yı çeşitli alanlarda uluslararası ambargolarla karşı karşıya bıraktı.

    Ambargoların önemli bir bölümü, sosyal medya kuruluşları tarafından uygulanırken, Rusya da benzer adımlarla bu kuruluşlara karşılık veriyor.

    KULLANICILAR VPN'YE YÖNLENDİ

    Yasak kararlarının yanı sıra Rus ve Ukraynalı web siteleri siber saldırılara maruz kalırken, her iki ülkedeki internet kullanıcıları engelleri aşmak için çevrimiçi araçlara yöneliyor.

    Bu araçlardan birini, uzaktan erişimle ağlara bağlanmaya imkan tanıyan internet teknolojisi VPN (Sanal Özel Ağ) oluşturuyor.

    RUSYA'DA YÜZDE 1000 ARTIŞ

    Economist'in paylaştığı verilere göre, VPN'lerle ilgili yapılan aramaların hacmi, 30 günde Rusya'da yüzde 1000'in üzerinde artış gösterdi. Bu oran, Ukrayna için yüzde 500'den fazla olarak kaydedildi.

    Haberde, "Bu tür yazılımların ani popülaritesi, Vladimir Putin hükümetinin çevrimiçi sansürünü sıkılaştırmasının ardından geldi." denildi.

    Rusya da VPN aramalarında ciddi artış görüldü #1

    FACEBOOK, TWITTER, TİKTOK

    4 Mart'ta Rusya, Facebook'ta Rus medya kuruluşlarına kısıtlamalar getirilmesinin ardından bu platforma erişimi engelledi.

    Twitter, Rus kullanıcılarının siteye erişimde zorluk yaşadıklarını söylerken, TikTok, Rusya'daki kullanıcıların video yüklemesini yasakladı.

    VPN'YE YOĞUN TALEP

    VPN inceleme sitesi Top10VPN'nin verilerine göre, Rusya'da VPN'ler için yapılan çevrimiçi aramaların sayısının ortalamanın yaklaşık 12 katı olduğuna dikkat çekildi.

    Sitenin açıklamasında, yetkililerin Ukrayna'ya saldırılarla ilgili gelen bilgi akışını kontrol etmek amacıyla Facebook ve Twitter'ı kısıtlaması sonrası Rusya'da VPN'ye talebin arttığı kaydedildi.

    Rusya da VPN aramalarında ciddi artış görüldü #2


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