Rusya'dan 47 yıl sonra bir ilk! Ay aracı yörüngeye girdi Rusya, su kaynağı aramak için 1976’dan bu yana ilk defa Ay’a uzay aracı fırlattı. Söz konusu aracın Ay yörüngesine girdiği belirtildi.

AA & Ensonhaber

Son zamanlarda bazı ülkeler, Ay'ın güney kutbuna inme yarışına girdi. Bu bölgeyi önemli kılan şey ise su rezervlerinin olduğuna inanılması.

Rusya, su kaynağı aramak için 1976’dan bu yana ilk defa geçtiğimiz günlerde Ay’a uzay aracı göndermişti.

11 Ağustos'ta, başkent Moskova’nın 5 bin 500 kilometre doğusundaki Vostoçniy uzay üssünden fırlatılan Luna-25 uzay aracı, Ay'a iniş yapmak için gün sayıyor.

Ay yörüngesine girdi

Rusya'nın 47 yıl sonra Ay'a yolladığı ilk uzay aracı Luna-25, Ay'ın yörüngesine girdi. Luna-25, Ay'da yaklaşık bir yıl boyunca su arayacak ve çeşitli incelemelerde bulunacak.

Yapılan açıklamada, uzay aracındaki tüm sistemlerin normal şekilde çalıştığı kaydedildi.

21 Ağustos'ta Ay'a inecek

Luna-25 isimli uzay aracının 21 Ağustos’ta Ay’ın güney kutbuna iniş yapması planlanıyor.

Ay’da yaklaşık 1 yıl süreyle araştırmalar yapacak Luna-25’in, su kaynağı aramanın yanı sıra uzay ışınlarının ve elektromanyetik emisyonların ay yüzeyindeki etkilerini inceleme görevleri bulunuyor.

Roscosmos Başkanı Yuriy Borisov, Luna-25’in barışçıl amaçlarla Ay’a gönderildiğini, 2027, 2028 ve 2030’da da Ay’a uzay araçları göndermeyi planladıklarını söyledi.

Görev nasıl başladı

Bir önceki Sovyet aya iniş aracı, 1970'lerin ortalarında Luna 24 idi. Luna 25'e dönüşecek yeni planlar 1990'ların sonunda, 1998'de iki uzay aracı tasarımının değerlendirilmesiyle başladı.

İlk görev planları, bir iniş aracı ve yörünge aracı gerektiriyordu, ikincisi aynı zamanda darbe delicileri de konuşlandırıyordu. Mevcut haliyle, Luna 25 yalnızca bir iniş aracıdır ve birincil görevi iniş teknolojisini kanıtlamaktır.

Misyon, toprak numuneleri için bir robotik kol ve olası sondaj donanımı da dahil olmak üzere 30 kg bilimsel alet taşıyacak .