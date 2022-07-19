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    Rusya'dan Google'a 370 milyon dolar ceza

    Rusya, Google'a yasa dışı kabul edilen içerikleri kaldırmadığı gerekçesiyle 21.1 milyar ruble (yaklaşık 370 milyon dolar) para cezası kesti.
    • Haber Merkezi
    • 19.07.2022 - 12:32
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    Rusya'dan Google'a 370 milyon dolar ceza

    Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından birçok teknoloji şirketi, Rusya'ya yaptırım uygulama kararı almıştı.

    Bu şirketlerden biri olan Google, Rusya'da devlet destekli Sputnik YouTube kanallarını Avrupa genelinde erişime kapatmıştı.

    Rusya, Ukrayna'ya saldırmasının ardından büyük teknoloji şirketleri üzerindeki baskıyı daha da artırdı.

    Rusya'dan Google'a bir ceza daha

    Moskova, yasa dışı içeriği kaldırmadığı için daha önce Google'a toplamda 100 milyon dolar civarında bir para cezası kesmişti. Moskova'nın cezasını ödeyemeyen Google'ın Rusya şubesi, iflas süreci başlatmıştı.

    Moskova mahkemesi, Rusya'nın teknoloji şirketlerinin kullanıcı verilerini yerelleştirmesini gerektiren yasasına uymayı reddettiği için Google'a 370 milyon dolarlık büyük bir ceza daha kesti.

    google

    Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu Roskomnadzor, Google'a ait video paylaşım platformu YouTube'un "Ukrayna'daki özel askeri operasyonun seyriyle ilgili, Rusya Federasyonu silahlı kuvvetlerini itibarsızlaştıran sahte bilgileri" silmediğini duyurdu.

    Kuruma göre ayrıca YouTube, aşırı görüşleri destekleyen ve yasa dışı protestolara katılım çağrısı yapılan içeriklere izin verdi.

    Rusya, teknoloji şirketlerine baskıyı artırdı

    Moskova, teknoloji şirketlerini yasaklı içerikleri kaldırmaya ve Rusya'da ofis açmaya zorluyor. Hükümet, yabancı teknoloji şirketlerinin kullanıcı verilerini de Rus toplarında saklamasını istiyor.

    Rusya, şimdiye kadar Google, Twitter ve Facebook gibi teknoloji şirketlerine milyonlarca dolar ceza kesti.


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