Rusya'dan Google'a bir dava daha

Rusya'dan Google'a bir dava daha

Rusya, verileri Rus topraklarında depolamayan Google'a yeni bir dava açtığını duyurdu.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından birçok teknoloji şirketi, Rusya'ya yaptırım uygulama kararı almıştı.

Bu şirketlerden biri olan Google, Rusya'da devlet destekli Sputnik YouTube kanallarını Avrupa genelinde erişime kapatmıştı.

Rusya, Ukrayna'ya saldırmasının ardından büyük teknoloji şirketleri üzerindeki baskıyı daha da artırdı.

Google'dan iflaş başvurusu

Moskova, yasa dışı içeriği kaldırmadığı için daha önce Google'a toplamda 100 milyon dolar civarında bir para cezası kesmişti. Moskova'nın cezasını ödeyemeyen Google'ın Rusya şubesi, geçtiğimiz haftalarda iflas süreci başlatmıştı.

Rusya'dan Google'a bir dava daha

Rusya'nın iletişim düzenleyicisi Roskomnadzor, cuma günü yaptığı açıklamada, Google ve diğer altı yabancı teknoloji şirketine kişisel veri mevzuatını ihlal ettikleri iddiasıyla idari davalar açtığını söyledi.

Rusya, geçen yıl Rus kullanıcılarının kişisel verilerini Rus topraklarındaki veritabanlarında saklamadığı için Google'a 3 milyon ruble (46 bin dolar) para cezası vermişti.

Roskomnadzor, yeni davada Google'ın 6-18 milyon ruble arasında para cezasına çarptırılabileceğini söyledi.