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    Rusya'dan Google'a bir dava daha

    Rusya, verileri Rus topraklarında depolamayan Google'a yeni bir dava açtığını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 30.05.2022 - 11:29
    • Güncelleme : 30.05.2022 - 11:57
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    Rusya'dan Google'a bir dava daha

    Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından birçok teknoloji şirketi, Rusya'ya yaptırım uygulama kararı almıştı.

    Bu şirketlerden biri olan Google, Rusya'da devlet destekli Sputnik YouTube kanallarını Avrupa genelinde erişime kapatmıştı.

    Rusya, Ukrayna'ya saldırmasının ardından büyük teknoloji şirketleri üzerindeki baskıyı daha da artırdı.

    Google'dan iflaş başvurusu

    Moskova, yasa dışı içeriği kaldırmadığı için daha önce Google'a toplamda 100 milyon dolar civarında bir para cezası kesmişti. Moskova'nın cezasını ödeyemeyen Google'ın Rusya şubesi, geçtiğimiz haftalarda iflas süreci başlatmıştı.

    google rusya

    Rusya'dan Google'a bir dava daha

    Rusya'nın iletişim düzenleyicisi Roskomnadzor, cuma günü yaptığı açıklamada, Google ve diğer altı yabancı teknoloji şirketine kişisel veri mevzuatını ihlal ettikleri iddiasıyla idari davalar açtığını söyledi.

    Rusya, geçen yıl Rus kullanıcılarının kişisel verilerini Rus topraklarındaki veritabanlarında saklamadığı için Google'a 3 milyon ruble (46 bin dolar) para cezası vermişti.

    Roskomnadzor, yeni davada Google'ın 6-18 milyon ruble arasında para cezasına çarptırılabileceğini söyledi.


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