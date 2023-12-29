Rusya'dan NASA kararı: 2025 yılına kadar iş birliği yapacaklar Rusya uzay ajansı Roscosmos, 2025'e kadar NASA ile birlikte uçuşlarını sürdüreceğini açıkladı.

ensonhaber.com

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) ile Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Uluslararası Uzay İstasyonu’na ortak çapraz uçuşlar düzenlenmesini öngören programın süresini 2025 yılına kadar uzattı.

Anlaşma sayesinde Rusya ve ABD, zorlu bir ilişkiye sahip olmalarına rağmen Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) mürettebat gönderme konusunda iş birliğine devam edecek.

Çapraz uçuşlar, birden fazla ülkenin mürettebatını aynı uzay aracına yerleştirerek uçuşların gerçekleşmesini sağlıyor.

Roscosmos, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (UUİ) güvenilirliğini sürdürmek amacıyla bu kararı aldıklarını belirtti.

Rusya, 2028'e kadar uzay istasyonunda kalacak

Rusya Federal Uzay Ajansı Roscosmos’un Genel Müdürü Yuri Borisov, uzay istasyonundan 2024’ten sonra ayrılarak kendi uzay istasyonlarını inşa etmeye odaklanacaklarını belirtmişti.

Ancak Rusya, NASA’nın duyurduğuna göre, 2028 yılına kadar Uluslararası Uzay İstasyonu’nda kalmaya devam edecek.