Rusya'dan NASA'ya Ay'ı birlikte keşfedelim çağrısı

Rusya, NASA'ya çağrıda bulunarak Ay'dan toprak örnekleri toplamak istediklerini duyurdu.

Uzay yarışında çok önemli bir adım atacak olan ve önce Ay'a sonra da Mars'a astronot göndermek isteyen NASA, gezegenler hakkında önemli keşiflerin altına imzasını atacak.

Rusya, ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’yle (NASA) ortak çalışma çağrısında bulundu.

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) tarafından yapılan açıklamada, Dünya'nın uydusu Ay’ın çeşitli yerlerinden toplayacakları toprak örnekleriyle Ay'ın nasıl oluştuğunu bulmayı amaçladıklarını duyurdu.

Ancak Rusya, bu görevler için NASA ile ortak çalışmak istiyor.

İKİ ÜLKE AY'IN OLUŞUMU HAKKINDA GÖRÜŞ AYRILIĞI YAŞIYOR

Hali hazırda Ay’ın oluşumu konusunda iki güçlü teori bulunuyor. Dünya’nın başka bir gezegenle çarpışarak Ay’ın oluşması teorisini ABD’li bilim insanları desteklerken, Rus bilim insanları ise Ay’ın, Dünya ile birlikte oluştuğu teorisini destekliyor.

Roscosmos yetkilileri, bu karmaşıklığı ortadan kaldırmak ve Ay'ın nasıl oluştuğunu tespit etmek için NASA'ya iş birliği çağrısında bulundu.