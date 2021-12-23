Rusya'dan Twitter'a 3 milyon ruble ceza

Rusya, yasaklı içeriği silmediği gerekçesiyle Rusya'ya 3 milyon ruble ceza verdiğini açıkladı.

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), ABD'li ve Çinli sosyal medya şirketleriyle savaşmaya devam ediyor.

Başkent Moskova'da bulunan Taganskiy Mahkemesi'nde görülen davalarda, şimdiye kadar söz konusu platformlara milyon dolarlarca ceza kesilmişti.

CEZALAR DEVAM EDİYOR

Hemen hemen her ay Twitter'a ceza kesen Moskova'daki Tagansky Bölge Mahkemesi, Twitter'ın yasaklı içeriği silmediği için 3 milyon ruble (41 bin dolar) para cezasına daha çarptırıldığını açıkladı.

Mahkeme ayrıca, Microsoft'un satın aldığı yazılım geliştirme sitesi GitHub'ın da aynı suçtan dolayı 1 milyon ruble (13 bin 500 dolar) para cezası aldığını duyurdu.

RUSYA, TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİNE BASKI KURUYOR

Moskova, teknoloji şirketlerini yasaklı içerikleri kaldırmaya ve Rusya'da ofis açmaya zorluyor.

Devlet iletişim düzenleyicisi Roskomnadzor, Rus kullanıcılarının kişisel verilerinin Rus topraklarında saklanmasını istiyor.

Roskomnadzor ayrıca, 10 Mart’ta aldığı kararla; intihar, müstehcen ve uyuşturucuya özendiren içeriklerin kaldırılmaması gerekçesiyle Twitter’ın hızını mobil cihazlarda yüzde 50 düzeyinde yavaşlatmıştı.