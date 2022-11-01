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    Rusya'dan Wikipedia'ya para cezası

    Rusya'da bir mahkeme, sahte bilgileri silmediği gerekçesiyle Wikipedia'ya 2 milyon ruble ceza verdi.
    • Haber Merkezi
    • 01.11.2022 - 17:40
    • Güncelleme : 01.11.2022 - 17:47
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    Rusya'dan Wikipedia'ya para cezası

    Rusya'da bir mahkeme, Wikipedia'daki sahte bilgileri silmediği gerekçesiyle platformun sahibi Wikimedia Foundation'a 2 milyon ruble (32,5 bin dolar) ceza kesti.

    AA'da yer alan habere göre, Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu'nun (Roskomnadzor) Wikimedia Foundation aleyhine açtığı dava, başkent Moskova'da bulunan Taganskiy Mahkemesi'nde görüldü.

    Wikipedia yasalara uymadı

    Rus ordusu hakkında Wikipedia'daki sahte bilgilerin silinmediği gerekçesiyle yasalara uyulmadığı hükmüne varan mahkeme, söz konusu cezayı kesmeye karar verdi.

    Wikipedia'ya, daha önce de benzer gerekçelerden ötürü 5 milyon ruble (81 bin 400 dolar) para cezası verilmişti.

    wikipedia


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