Rusya'dan Wikipedia'ya para cezası

Rusya'da bir mahkeme, sahte bilgileri silmediği gerekçesiyle Wikipedia'ya 2 milyon ruble ceza verdi.

Rusya'da bir mahkeme, Wikipedia'daki sahte bilgileri silmediği gerekçesiyle platformun sahibi Wikimedia Foundation'a 2 milyon ruble (32,5 bin dolar) ceza kesti.

AA'da yer alan habere göre, Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu'nun (Roskomnadzor) Wikimedia Foundation aleyhine açtığı dava, başkent Moskova'da bulunan Taganskiy Mahkemesi'nde görüldü.

Wikipedia yasalara uymadı

Rus ordusu hakkında Wikipedia'daki sahte bilgilerin silinmediği gerekçesiyle yasalara uyulmadığı hükmüne varan mahkeme, söz konusu cezayı kesmeye karar verdi.

Wikipedia'ya, daha önce de benzer gerekçelerden ötürü 5 milyon ruble (81 bin 400 dolar) para cezası verilmişti.