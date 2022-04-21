Rusya'dan YouTube'a para cezası

Rusya, Ukrayna'ya saldırması ile ilgili sahte videoları silmediği için YouTube'a para cezası verdi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması nedeniyle Google dahil birçok sosyal medya şirketi, bazı hizmetlerini sonlandırma kararı almıştı.

Özellkle yabancı teknoloji şirketlerini yıllardır yakın takibe alan ve şimdiye kadar milyonlarca dolar ceza kesen Rusya, şimdi de YouTube'a para cezası verdi.

TASS haber ajansının perşembe günü bildirdiğine göre Rusya, Google'a bağlı YouTube'a Ukrayna saldırısı hakkında "sahte" olarak nitelendirdiği bilgileri silmediği için 4 milyon ruble (50 bin dolar) ceza kesti.

Rusya, daha önce uyarmıştı

Rusya'nın iletişim gözlemcisi, bu ayın başlarında Google'ı YouTube'da "sahte içerik yaydığı" gerekçesiyle cezalandırmak için adımlar attığını söylemiş ve daha önce ABD şirketini buna uymaması durumunda para cezasına çarptırılacağı konusunda uyarmıştı.