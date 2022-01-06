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    Rusya'nın 4 tonluk Angara A-5 roketi Dünya'ya düştü

    Rusya'nın aralık ayında fırlatıldıktan sonra kontrolden çıkan Angara A-5 roketi, Dünya'ya düştü. Rusya, roketin Pasifik Okyanusu’na düştüğünü bildirdi.
    • Haber Merkezi
    • 06.01.2022 - 11:44
    • Güncelleme : 06.01.2022 - 11:57
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    Rusya'nın 4 tonluk Angara A-5 roketi Dünya'ya düştü

    27 Aralık’ta Rusya tarafından fırlatılan ve dokuz gün boyunca yörüngede mahsur kaldıktan sonra kontrolden çıkan 4 tonluk Angara A-5 roketi, Pasifik Okyanusu’na düştü.

    Kontrolden çıkmış roketin, olabilecek en iyi senaryo ile yolculuğunu tamamladığı, herhangi bir yaralanma veya hasara neden olmadığı belirtildi.

    CASUS UYDULAR İÇİN ÖNEMLİYDİ

    Modern Angara A-5 roketi, Rusya’nın önümüzdeki yıllarda yörüngeye gelişmiş casus ve silah navigasyon uyduları gönderme planlarının bir parçası.

    Rusya, Angara-A5 roketini fırlattı ViDEO

    Rusya nın 4 tonluk Angara A-5 roketi Dünya ya düştü #1

    Uzmanlar, uzaya fırlatılan roket ve uyduların belli bir süre sonra Dünya’ya düşme riski olduğunu ve en büyük sorunun, ‘nereye ve nasıl düşeceğini’ bilmemeleri olduğunu vurguluyor.

    Rusya ve Çin’in ortaklaşa yürüttüğü uzay projelerinde de önemli bir role sahip olacak olan Angara A-5 roketi, gelecekte daha fazla geliştirilecek ve Ay seyahatlerinde de kullanılabilecek.


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