Rusya'nın atıldığı Mobil Dünya Kongresi iptal edilmeyecek

Ukrayna ve Rusya arasındaki kriz tüm dünyaya yansırken, 28 Şubat'ta başlayacak olan Mobil Dünya Kongresi'nin ertelenmeyeceği açıklandı.

Mobil teknoloji firmalarının yeni ürünlerini tanıttığı, 200 kadar ülkeden 100 binden fazla sektör temsilcisinin katıldığı MWC, 2006 yılından bu yana Barselona'da düzenleniyor.

MWC, yaklaşık 13 bin kişiye sağladığı istihdam ve bıraktığı 450 milyon euroluk gelirden dolayı Barselona kenti için büyük önem taşıyor.

RUSYA, MWC'DEN ATILDI

GSM birliği GSMA'dan yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'ya müdahalesi nedeniyle Rusya'nın "şiddetle kınandığı" ve 3 Mart'a kadar sürecek Mobil Dünya Kongresi'nde Rus standının açılmaması kararı alındığı duyurulmuştu.

ERTELEME OLMAYACAK

Bugün itibarıyla Barselona'da kapılarını açan Mobil Dünya Kongresi'nin 3 Mart'a kadar kesintisiz devam edeceği ve herhangi bir erteleme/iptal kararının olmayacağı açıklandı.