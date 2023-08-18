Rusya'nın Ay'a gönderdiği araç ilk fotoğrafını gönderdi Rusya Federal Uzay Ajansı, Luna-25 istasyonunun Ay yüzeyinin ilk fotoğrafını çektiğini duyurdu.

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Son zamanlarda bazı ülkeler, Ay'ın güney kutbuna inme yarışına girdi. Bu bölgeyi önemli kılan şey ise su rezervlerinin olduğuna inanılması.

Rusya, su kaynağı aramak için 1976’dan bu yana ilk defa geçtiğimiz günlerde Ay’a uzay aracı göndermişti.

11 Ağustos'ta, başkent Moskova’nın 5 bin 500 kilometre doğusundaki Vostoçniy uzay üssünden fırlatılan Luna-25 uzay aracı, geçtiğimiz günlerde Ay yörüngesine girmişti..

Rusya'nın 47 yıl sonra Ay'a yolladığı ilk uzay aracı Luna-25, Ay'dan ilk fotoğrafını gönderdi.

Rusya Federal Uzay Ajansı'ndan (Roscosmos) yapılan açıklamada, Ay'ın yörüngesinde ilerlemeye devam eden Luna-25 otomatik istasyonunun, STS-L kameralarıyla Ay yüzeyinin ilk fotoğraflarını çektiği duyuruldu.

Çekilen görüntüde, Ay'ın arka tarafındaki güney kutup krateri Zeeman görülüyor.

Açıklamada, ayrıca dünyadan görünmeyen Zeeman kraterinin Ay yüzeyinde yer alan benzersiz bir obje olduğu ve araştırmacılar tarafından büyük ilgi gördüğü, kraterin çevresindeki yükseltinin yüzeye göre 8 kilometre yüksekliğe ulaştığı ifade edildi.

Luna-25 görevi

Rusya'nın 47 yıl sonra Ay'a yolladığı ilk uzay aracı Luna-25, yaklaşık bir yıl boyunca su arayacak ve çeşitli incelemelerde bulunacak. Uzay aracının 21 Ağustos’ta Ay’ın güney kutbuna iniş yapması planlanıyor.

Ay’da yaklaşık 1 yıl süreyle araştırmalar yapacak Luna-25’in, su kaynağı aramanın yanı sıra uzay ışınlarının ve elektromanyetik emisyonların ay yüzeyindeki etkilerini inceleme görevleri bulunuyor.

Roscosmos Başkanı Yuriy Borisov, Luna-25’in barışçıl amaçlarla Ay’a gönderildiğini, 2027, 2028 ve 2030’da da Ay’a uzay araçları göndermeyi planladıklarını söyledi.

Görev nasıl başladı

Bir önceki Sovyet aya iniş aracı, 1970'lerin ortalarında Luna 24 idi. Luna 25'e dönüşecek yeni planlar 1990'ların sonunda, 1998'de iki uzay aracı tasarımının değerlendirilmesiyle başladı.

İlk görev planları, bir iniş aracı ve yörünge aracı gerektiriyordu, ikincisi aynı zamanda darbe delicileri de konuşlandırıyordu. Mevcut haliyle, Luna 25 yalnızca bir iniş aracıdır ve birincil görevi iniş teknolojisini kanıtlamaktır.

Misyon, toprak numuneleri için bir robotik kol ve olası sondaj donanımı da dahil olmak üzere 30 kg bilimsel alet taşıyacak .