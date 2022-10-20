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    Rusya'nın Çin'den aldığı çiplerin yüzde 40'ı bozuk çıktı

    Batılı şirketlerin yaptırımlarıyla karşı karşıya kalan Rusya, çip ihtiyacı için Çin'in kapısını çalmıştı. Ancak Çin'den gelen çiplerin sorunlu olduğu söyleniyor.
    • Haber Merkezi
    • 20.10.2022 - 11:33
    • Güncelleme : 20.10.2022 - 12:01
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    Rusya'nın Çin'den aldığı çiplerin yüzde 40'ı bozuk çıktı

    Başta Google ve Apple olmak üzere birçok marka, çeşitli ürün ve hizmetlerini Rusya'da durdurarak yaptırım uygulamıştı.

    Aynı zamanda IntelAMD ve ARM gibi yonga firmaları da Rusya ile olan ilişkilerini kesmişti.

    Rusya, Çin'e yöneldi

    Batılı yonga teknolojilerine erişimi kısıtlanan Rusya, benzer kaderi paylaşan Çin'in kapısını çaldı.

    Rusların işini oldukça kolaylaştıran Çin yapımı işlemciler, aynı zamanda Çinli şirketlere de yeni bir gelir kapısı açmış oldu.

    Çin'den gelen işlemciler sorunlu çıktı

    Rus ulusal ticaret gazetesi Kommersant tarafından paylaşılan yeni bir rapora göre, Çin'den Rusya'ya gönderilen çiplerin yüzde 40’ında sorun tespit edildi.

    Rusya'nın, ülkede yaşanan yarı iletken krizine nasıl bir çözüm getireceği henüz bilinmiyor.

    Rusya nın Çin den aldığı çiplerin yüzde 40 ı bozuk çıktı #1


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