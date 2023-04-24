Rusya'nın en büyük bankası Sberbank, ChatGPT'ye rakip oldu Rusya'nın en büyük bankası Sberbank, yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'ye rakip GigaChat adlı bir platform başlattığını açıkladı.

AA & Ensonhaber

ChatGPT, henüz test aşamasında olmasına rağmen yetenekleri ile bütün dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT, neredeyse her şeyi bilen kişisel bir öğretmen gibi birçok soruya doğal yanıtlar verebiliyor.

Rusya'nın en büyük bankası Sberbank, yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'ye rakip GigaChat adlı bir platform başlattığını açıkladı.

Özel davetiye ile girilecek

GigaChat adlı yapay zeka sohbet robotunun çalışmaya başladığı bilgisine yer verilen açıklamada, platformun başlangıçta sadece özel davetiye aracılığıyla kullanılabileceği kaydedildi.

Platformun sohbet edebildiği, kod yazabildiği ve resimler yaratabildiği bildirilen açıklamada, GigaChat'in uluslararası rakiplerinin aksine Rusça olarak daha "akıllıca" iletişim kurabildiği belirtildi.

Sberbank, bankacılık hizmetlerinin yanı sıra son yıllarda özellikle teknoloji alanına yaptığı yatırımlarla ön plana çıkıyor.