Rusya'nın en büyük telefon üreticisinin Android lisansı iptal edildi

Google, Rusya'nın en büyük telefon üreticisi BQ’nun Android lisansını iptal etti.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasını yakından takip eden ülkeler ve teknoloji şirketleri, Ukrayna'ya destek vermeye devam ediyor.

Başta Google ve Apple olmak üzere birçok marka, çeşitli ürün ve hizmetlerini Rusya'da durdurarak yaptırım uygulamıştı.

Örneğin Google, devlet destekli RT ve Sputnik YouTube kanallarına erişimi engellemiş, Apple ise ürün ve hizmet satışını durdurmuştu.

Google, tüm bu yaptırımlara ek olarak Rusya'nın en büyük telefon üreticisi BQ’nun Android lisansını iptal etti.





BQ ZOR DURUMDA

Andorid telefonlarda Google Hizmetlerini (GMS) kullanabilmek için şirketlerin bu telefonları Google tarafından sertifikalandırması gerekiyor. Google, Rusya’nın BQ akıllı telefonları sertifikalandırmayı bırakarak Rus şirkete oldukça ağır bir darbe indirdi.

Bu durum her ne kadar daha önceden lisanslı telefonları etkilemeyecek gibi görünse de BQ’nun yeni Android modelleri için ciddi bir sorun doğuracak.

BQ, HUAWEI İLE GÖRÜŞÜYOR

BQ’nun, Android sertifikasının iptal edilmesinin ardından Huawei ile görüşmeye başladığı bildirildi.

2019 yılında Huawei tarafından piyasaya sürülen HarmonyOS işletim sistemini kullanmak isteyen BQ, böylelikle bu sert yaptırımdan bir çıkış yolu bulmuş olacak.