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    Rusya'nın en büyük uzay laboratuvarı istasyona fırlatıldı

    Rusya'nın şimdiye kadar inşa ettiği en büyük uzay laboratuvarı, 14 yıllık gecikmenin ardından Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderildi.
    • Haber Merkezi
    • 23.07.2021 - 10:34
    • Güncelleme : 23.07.2021 - 10:53
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    Rusya'nın en büyük uzay laboratuvarı istasyona fırlatıldı

    Bilim insanları ve astronotlar, Uluslararası Uzay İstasyonu sayesinde yıllardır uzayda çeşitli deneyler ve araştırmalar gerçekleştiriyor. Ayrıca istasyona fırlatılan çeşitli modüllerle, bu araştırmalar daha da derinleşiyor.

    Rusya'nın şimdiye kadar inşa ettiği en büyük uzay laboratuvarı, 14 yıllık gecikmenin ardından Uluslararası Uzay İstasyonu'na fırlatıldı.

    Nauka adıyla da bilinen 22 tonluk Multipurpose Laboratory Module (Çok Amaçlı Laboratuvar Modülü), Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden istasyona gönderildi.

    Rusya'nın en büyük uzay laboratuvarı istasyona fırlatıldı ViDEO

    nauka

    29 TEMMUZ'DA İSTASYONA VARACAK

    Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) yetkilileri, modülün uçuşunun tamamen otonom olduğunu ve uzay istasyonuna otomatik olarak kenetleneceğini bildirdi. Nauka'nın, 29 Temmuz'da istasyona kenetlenmesi bekleniyor.

    YILLARDIR ERTELENİYORDU

    Yapımına 1995'te başlanan Nauka'nın inşasında bazı ertelenmeler yaşanmıştı. Roscosmos, modülün 2007'de fırlatılmasını hedeflese de meydana gelen teknik sorunlar buna izin vermemişti.

    Uzmanlar, 2013'te modülün yakıt sisteminde bulaşma (kontaminasyon) tespit edince, Nauka'nın fırlatılma süreci bir kez daha uzamıştı. Laboratuvarın diğer sistemleri de yıllar içinde modernizasyondan veya onarımdan geçmişti.

    NAUKA

    NAUKA

    NAUKA

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