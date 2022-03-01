Euro
15.58
0.08%
Dolar
13.92
0.52%
Altın
859.62
1.06%
Borsa
1963
0.86%
Bitcoin
605.918
13.65%
BTXN Coin
37.32
2.35%
Bitexen
5ºC
İstanbul
Bulutlu 5 C

    Rusya'nın teknoloji devlerine verdiği ofis açma süresi sona erdi

    Google ve Meta gibi teknoloji şirketlerine verilen Rusya'da ofis açma süresi doldu. Rusya, platformlara büyük cezalar verebilir.
    • REUTERS
    • 01.03.2022 - 14:01
    • Güncelleme : 01.03.2022 - 14:16
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Rusya'nın teknoloji devlerine verdiği ofis açma süresi sona erdi

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından imzalanan Rus mevzuatı, günlük 500 binden fazla kullanıcısı olan yabancı sosyal medya şirketlerini Temmuz 2021'den bu yana yerel ofisler açmaya zorluyor.

    Kasım ayında, devlet iletişim düzenleyicisi Roskomnadzor, Rusya topraklarında resmi olarak şirket kurması gereken 13 markayı listelemiş ve şubat ayı sonuna kadar süre vermişti.

    BİRKAÇ ŞİRKET OFİS AÇTI

    Rusya'nın geçen hafta Ukrayna'ya askeri müdahalesi, yabancı sosyal medya şirketlerinin tepkisine neden oldu ve birçoğu ülkeye yaptırım uyguladı. Bu nedenle, Roskomnadzor'un listelediği 13 şirketten yalnızca birkaçı Rusya'da ofis açtı.

    Apple ve Spotify, Ukrayna'da savaş başlamadan önce Rusya'daki yasalara uyup, zaten ofis açmıştı. Roskomnadzor, pazartesi günü web sitesinde Rakuten ve mesajlaşma uygulaması Viber'in de gereken tüm adımları attığını açıkladı.

    sosyal medya

    VERİLEN SÜRE DOLDU

    Google ve Meta gibi teknoloji şirketlerine verilen Rusya'da ofis açma süresi doldu. Rusya, platformlara büyük cezalar verebilir.

    Google, Meta, Twitter, TikTok ve Zoom gibi platformlar, her ne kadar en az bir politikayı yerine getirmiş olsa da Rusya'da herhangi bir ofis açmadı.

    Geçen ay Roskomnadzor, politikalara uymayan şirketlerin Rusya'daki reklamlarını engelleyeceğini açıklamıştı.

    Hizmetlere erişimin engellenmesinin son çare olacağını söyleyen Rusya, sosyal medya şirketlerini bir kez daha uyardı.


    İlginizi Çekebilir

    Mahkeme 260 yıllık Saffet Paşa Yalısı'nı satışa çıkardı
    Emlak

    Mahkeme 260 yıllık Saffet Paşa Yalısı'nı satışa çıkardı

    ABD'den, kritik Belarus kararı
    Dünya

    ABD'den, kritik Belarus kararı

    Ünlü İş Kadını Aslı Demirel'den Kripto Stratejisi!
    Btcrobo

    Ünlü İş Kadını Aslı Demirel'den Kripto Stratejisi!

    Görüş Bildir