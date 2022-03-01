Rusya'nın teknoloji devlerine verdiği ofis açma süresi sona erdi

Google ve Meta gibi teknoloji şirketlerine verilen Rusya'da ofis açma süresi doldu. Rusya, platformlara büyük cezalar verebilir.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından imzalanan Rus mevzuatı, günlük 500 binden fazla kullanıcısı olan yabancı sosyal medya şirketlerini Temmuz 2021'den bu yana yerel ofisler açmaya zorluyor.

Kasım ayında, devlet iletişim düzenleyicisi Roskomnadzor, Rusya topraklarında resmi olarak şirket kurması gereken 13 markayı listelemiş ve şubat ayı sonuna kadar süre vermişti.

BİRKAÇ ŞİRKET OFİS AÇTI

Rusya'nın geçen hafta Ukrayna'ya askeri müdahalesi, yabancı sosyal medya şirketlerinin tepkisine neden oldu ve birçoğu ülkeye yaptırım uyguladı. Bu nedenle, Roskomnadzor'un listelediği 13 şirketten yalnızca birkaçı Rusya'da ofis açtı.

Apple ve Spotify, Ukrayna'da savaş başlamadan önce Rusya'daki yasalara uyup, zaten ofis açmıştı. Roskomnadzor, pazartesi günü web sitesinde Rakuten ve mesajlaşma uygulaması Viber'in de gereken tüm adımları attığını açıkladı.

VERİLEN SÜRE DOLDU

Google ve Meta gibi teknoloji şirketlerine verilen Rusya'da ofis açma süresi doldu. Rusya, platformlara büyük cezalar verebilir.

Google, Meta, Twitter, TikTok ve Zoom gibi platformlar, her ne kadar en az bir politikayı yerine getirmiş olsa da Rusya'da herhangi bir ofis açmadı.

Geçen ay Roskomnadzor, politikalara uymayan şirketlerin Rusya'daki reklamlarını engelleyeceğini açıklamıştı.

Hizmetlere erişimin engellenmesinin son çare olacağını söyleyen Rusya, sosyal medya şirketlerini bir kez daha uyardı.