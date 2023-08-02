Sahile vuran gizemli nesne roket parçası çıktı Batı Avustralya'nın Perth kentinin kuzeyindeki Green Head yakınlarında sahile vuran devasa silindirin, bir Hint roketinin parçası olduğu açıklandı.

ensonhaber.com

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Avustralya Uzay Ajansı, Batı Avustralya'nın Perth kentinin kuzeyindeki Green Head yakınlarında bulunan devasa silindirin, bir Hint roketinin parçası olduğunu açıkladı.

Yaklaşık 2,5 metre yüksekliğinde ve kısmen altın renkli dokuma bir malzemeden yapılmış olan silindir, temmuz ayının başlarında Perth'in yaklaşık 250 kilometre kuzeyindeki Green Head yakınlarında bulundu.

Hindistan doğruladı

Hindistan, yakın zamanda bir Batı Avustralya sahiline vuran nesnenin roketlerinden birine ait olduğunu doğruladı.

Hindistan'ın uzay ajansı sözcüsü, bunun Polar Uydu Fırlatma Araçlarından (PSLV) birinden geldiğini söyledi.

Sudhir Kumar, nesneyle ne yapılacağına Avustralya'nın karar vereceğini de sözlerine ekledi.

Ülkeler, insanlara ve mülklere zarar vermelerini önlemek için genellikle fırlatmalardan sonra oluşan enkazın okyanusa düşmesini sağlar.

Bir uzay arkeoloğu ve Avustralya Flinders Üniversitesi'nde Doçent olan Dr Alice Gorman, bileşenlerin üzerinde genellikle seri numaraları olsa da enkazı görünüşe göre tanımlamanın da mümkün olduğunu söyledi.

BM Dış Uzay İşleri Ofisi'ne göre, ülkelerin kendi topraklarında bulunan "yabancı" uzay nesnelerini sahiplerine iade etmesi gerekiyor.

Dr Gorman, bir ülkenin enkazı geri istemesinin misyon analizi gibi birçok nedeni olduğunu söyledi.

Parça sergilenebilir

Eyalet vekili Roger Cook, yerel basına nesnenin eyalet müzesinde, 1979'da keşfedilen Nasa'nın Skylab istasyonundaki enkazla birlikte sergilenmesini önerdi.

Başlangıçta, bir roketin parçası olduğu tespit edilirse, nesneden sızan potansiyel olarak tehlikeli toksinler hakkında endişeler vardı. Ancak yetkililer daha sonra bunun halk için bir risk olmadığına karar verdi.

Avustralya Uzay Ajansı, halktan başka şüpheli enkaz bulanların kendileriyle temasa geçmesini istedi.

Geçen yıl, Elon Musk'ın Space X görevlerinden birinden bir parça, Avustralya'nın New South Wales eyaletindeki bir otlakta bulunmuştu.