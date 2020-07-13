Sahra Çölü'nden ABD'ye giden toz bulutu uzaydan görüldü

Afrika'da Sahra Çölü'nden rüzgarla sürüklenen kum tanelerinden oluşan dev toz bulutu, ABD'ye doğru giderken uzaydan görüntülendi.

Her yıl Afrika ve Atlas Okyanusu boyunca havada uçan Sahra Çölü'nden çıkan toz bulutları, geçtiğimiz yıl haziran ayında son 20 yılın en büyüğüne ulaştı.

Bilim insanları, "Sahra Hava Katmanı" denen bu doğa olayının sonuncusunun normalde yaşananlardan yüzde 60 ila 70 daha fazla toz içerdiğini ve her zamankinden daha uzun mesafe katetttiğini açıkladı.

UZAYDAN TAKİBE ALINDI

Bahar sonunda şiddetli rüzgar ve gök gürültülü fırtınaların Sahra Çölü'ndeki tozları kaldırmasıyla oluşan dev toz bulutu, Avrupa Uzay Ajansı'nın Kopernik Gözcü-5P uydusu tarafından görüntülendi.

8 BİN KM YOL KATETTİ

Avrupa Uzay Ajansı'nın açıklamasına göre Sahra Çölü'nden çıkan dev toz fırtınası, Karayip Adaları ve ABD'nin güneydoğusuna kadar 8 bin kilometre yol katettti.