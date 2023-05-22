Sahte ChatGPT uygulamalarına dikkat! Paranız sıfıra inebilir Popüler yapay zeka destekli sohbet botu ChatGPT'nin hem iOS hem de Android mağazalarında sahte uygulamaları yer alıyor.

ensonhaber.com

ChatGPT, henüz test aşamasında olmasına rağmen yetenekleri ile bütün dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

ChatGPT, her ne kadar son zamanlarda popüler olsa da bazı tehlikeleri de bulunuyor.

Popüler yapay zeka destekli sohbet botu ChatGPT'nin, hem iOS hem de Android mağazalarında sahte uygulamaları yer alıyor.

Kullanıcılar dikkatli olmalı

Sahte ChatGPT uygulamaları kullanıcılar için risk oluşturuyor. Söz konusu uygulamalar, gerekli izinleri verdiğiniz takdirde kişisel bilgilerinize, mesajlarınıza ve fotoğraflarınıza ulaşabiliyor. Bu nedenle, kredi kartı gibi önemli bilgilerinizin çalınma riski bulunuyor.

ChatGPT uygulaması, tahmin edebileceğiniz gibi OpenAI tarafından yayınlandı. Bu nedenle indirdiğiniz uygulamanın yayıncısını mutlaka kontrol edin. Ayrıca resmi uygulama, şimdilik yalnızca iOS App Store'da bulunuyor.