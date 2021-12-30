Sahte Google Play Store, banka hesaplarını boşalttı

Google Play Store'un sahtesini yapan kötü niyetli kişiler, Brezilya'daki kullanıcıların banka hesaplarını ele geçirdi.

Android akıllı telefonları hedef alan siber saldırılara bir yenisi daha eklendi. Brezilya'da siber suçlular, kötü amaçlı bir mobil bankacılık uygulamasıyla Itau Unibanco bankasının milyonlarca müşterisini hedef aldı.

Sahte bir Google Play Store sayfası oluşturan saldırganlar, kullanıcıların banka hesaplarını boşalttı.

Saldırganların, kurbanları sahte Google Play Store sayfasına nasıl yönlendirdikleri bilinmiyor.

SAHTE APK DOSYASI İNİYOR

Sayfaya giden kullanıcılar, yasal Play Store ile neredeyse aynı bir tasarımla karşılaşıyor. Herhangi bir uygulamanın "İndir" düğmesine tıklandığında ise bir zararlı bir APK dosyası iniyor.

Uzmanlara göre bilinçli kullanıcılar, burada hemen işlerin ters gittiğini anlayabilir. Çünkü gerçek Google Play Store uygulaması, hiçbir zaman uygulamaları APK olarak indirmez.

İndirilen sahta banka uygulaması, kurulum sırasında herhangi bir büyük izne ihtiyaç duymuyor. Böylece sahte uygulama, virüsten ve kötü amaçlı yazılımdan koruma araçlarını daha kolay atlatabiliyor.

Öte yandan uzmanlar, sahte web sitesinin şu anda devre dışı kaldığını, ancak her an yenilerinin oluşturulabileceğini söylüyor.

ZARARLI UYGULAMALARDAN KORUNUN

Benzer bir dolandırıcılığın kurbanı olmamak için, aşağıdaki yönergelere uyduğunuzdan emin olun: