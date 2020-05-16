Sahte haber ve içerikler, koronavirüsten daha hızlı yayılıyor

Sosyal medyada çıkan yalan ve sahte haberlerin sayısında artış var. Uzmanlar, bu tip haberlerin virüsten bile daha hızlı yayıldığı görüşünde birleşiyor.

Çin'de ortaya çıkan ve ardından tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını nedeniyle milyonlarca insan evlerine kapanmak zorunda kaldı.

Durum böyle olunca da internet kullanımı salgının ortaya çıktığı ilk günden beri katlanarak artıyor. Ancak bu durum, özellikle sosyal medyada bazı yalan ve sahte haberlerin ortaya çıkmasına neden oluyor.

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, TV ve Sinema Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Murat Kırık ile Hitit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Vahdet Özkoçak, sosyal medyanın söz konusu salgın sürecinde edindiği rol, insan ve dijital teknolojilerin ilişkisi üzerine bir araştırma yaptı.

TÜRKİYE EN ÇOK PAYLAŞIM YAPAN 11. ÜLKE KONUMUNDA

Araştırmada, Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan koronavirüs ile ilgili 21 Ocak - 11 Mart arasında dünya genelinde toplam 275 milyon paylaşım yapıldığı; Japonya, ABD, Çin ve İtalya'nın ilk sıraları aldığı listede, Türkiye'nin 6 milyon 506 bin 597 paylaşımla 11. sırada yer aldığı kaydedildi.

EN ÇOK KULLANILAN ETİKETLERDE KORONAVİRÜS İZLERİ

Socialbakers'ın yayınladığı başka bir raporda, 1 Şubat-21 Mart'ta pandemi ile ilgili dünyada en sık kullanılan 6 etiketin (hashtag) hem Facebook hem de Instagram'da aynı olduğunun görüldüğünü belirten Doç. Dr. Ali Murat Kırık, "Dünyadaki listenin en üstünde #coronavirus, #Covid19 ve #Covid_19 yer alıyor. Diğer yaygın etiketler, #stayhome veya #stayathome gibi önerilerin yanı sıra #health ve #virüs gibi daha genel terimleri içeriyor.

Dolayısıyla mevcut gündemin sosyal medyaya yansıdığı kullanılan hashtaglerden rahatlıkla anlaşılıyor." dedi.

EN ÇOK PAYLAŞIM JAPONYA'DAN

Kırık, paylaşım yapılan ülkelerde birinci sırayı Japonya'nın aldığını aktararak, şu bilgileri verdi:

"Özetle, dünya genelinde 21 Ocak-11 Mart'ta toplam 275 milyon paylaşım yapıldığı görüldü. Japonya 41 milyon 272 bin 779, ABD 37 milyon 932 bin 712, Çin 5 milyon 581 bin 751, İtalya 3 milyon 597 bin 707 ile ilk dört sırada kendine yer buldu.

Türkiye'de 6 milyon 506 bin 597 paylaşım yapılırken listede 11. sırada yer aldı. Türkiye'de ilk vakanın açıklandığı 11 Mart'ta toplam 747 bin 862 paylaşım yapıldı.

Türkiye’deki paylaşımların içeriğine bakıldığında ise kullanıcıların psikolojik olarak süreçten etkilendiği görülüyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 11 Mart akşamı yaptığı konuşmasında, Türkiye'de yaşayan bir vatandaşta koronavirüs tespit edildiğini açıklamasının ardından korku, panik ve endişe sosyal medya paylaşımlarına da yansıdı.

Koronavirüs nedeniyle okulların, üniversitelerin ve eğitim kurumlarının tatil edilmesi gerektiği de sıkça konuşulan konular arasına girdi. Vatandaşların toplu taşıma yerine iş yerlerine kendi araçlarıyla gitmeye başlamasıyla birlikte meydana gelen trafik yoğunluğu da sosyal medya gündemini etkiledi. "





''SAHTE HABERLER VİRÜSTEN DAHA HIZLI YAYILIYOR''

Bu süreçte geleneksel medyada ile sosyal medyada büyük bir bilgi kirliliği meydana geldiğine dikkati çeken Kırık, "Sosyal medya platformları ve diğer kurumlar aracılığıyla hızla yayılan küresel bir yanlış bilgilendirme salgını, halk sağlığı için ciddi bir sorun oluşturuyor.

Kısacası bu dönemlerde sadece bir salgınla değil, infodemi ile de savaşılıyor. Bu kavram, sosyal medyada virüsten daha hızlı şekilde yayılan sahte haber ve içerikleri anlatıyor.

En kötü senaryo, yanlış bilgilerin potansiyel olarak virüsün kendisinden daha hızlı yayılmasıdır ve bu da insanların yanlış kararlar vermesine neden oluyor." ifadelerini kullandı.

SAHTE SOSYAL MEDYA HESAPLARINA DİKKAT

Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışmalarını sürdüren Bilim Kurulu üyeleri adına açılan sahte hesaplar aracılığıyla yayılan dezenformasyon ve infodeminin tüm toplumu tehdit ettiğini aktaran Kırık, üyelerin isimleri kullanılarak, sosyal medya hesapları açan kötü niyetli kişilerin vatandaşları tedirgin edecek birtakım açıklamalarda bulunduğunu hatırlattı.