Sahte hesaplara son! Sosyal medya için kimlik doğrulama geliyor Vietnam, bu yıl içinde yürürlüğe sokacağı yeni yasa ile tüm sosyal medya kullanıcılarından kimlik doğrulaması yapmasını isteyecek. Söz konusu karar, diğer ülkelerin de benzer adımlar atmasını sağlayabilir.

ensonhaber.com Son zamanlarda sosyal medyadaki sahte hesapların sayısı oldukça arttı. Bu durum, hükümetleri harekete geçirdi. Vietnam, bu yıl içinde yürürlüğe sokacağı yeni yasa ile tüm sosyal medya kullanıcılarından kimlik doğrulaması yapmasını isteyecek. Vietnam’daki her sosyal medya kullanıcısı, kendi kimliğine bağlı hesapları kullanmak zorunda kalacak. Bu sayede, sahte hesaplar tamamen silinecek ve yalan ve yanlış bilgi yayılması engellenecek. İngiltere de benzer bir karar alacak Sosyal medya platformlarında kullanıcıların gizliliğini ve güvenliğini artırmak isteyen İngiltere, yeni bir yasa tasarısı üzerinde çalışıyor. Yeni tasarıyla birlikte, Facebook ve Twitter gibi sosyal medya platformlarında kimlik doğrulama şartı getirilecek. Kimliklerini doğrulamayan kullanıcıların, söz konusu platformları kullanması da engellenecek.