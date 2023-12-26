Sahte şarj kablolarına dikkat: iPhone'unuz yanabilir Reddit'te bir kullanıcının iPhone 15 Pro Max'i şarj etmek için kullandığı sahte şarj kablosu, şarj sırasında eridi ve telefona kaynadı.

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iPhone kullanıcıları, piyasada dolaşan sahte şarj kablolarının oluşturduğu risklere karşı uyarılıyor.

Kalitesiz ve sertifikasız şarj aksesuarlarının kullanımı, cihazlarda aşırı ısınma ve hatta yangın tehlikesine yol açabiliyor.

Güvenlik uzmanları, orijinal olmayan şarj kablolarının iPhone'larda ciddi zararlara yol açabileceğini belirtiyor.

Bu tür ürünler genellikle düşük maliyetli malzemelerle üretiliyor ve Apple'ın güvenlik standartlarını karşılamıyor.

Uzmanlar, sahte ürünlerin aşırı ısınma, kısa devre ve hatta cihazın tamamen kullanılamaz hale gelmesine neden olabileceğini vurguluyor.

Bir kullanıcının şarj kablosu yandı

Reddit'te paylaşım yapan bir iPhone 15 Pro Max kullanıcısı, telefonunu orijinal olmayan bir aksesuar ile şarj ederken telefonunun ve elinin yandığını açıkladı. Telefonun aniden ısındığı ve sahte kablonun bir anda alev aldığı kaydedildi.

Kullanıcı, iPhone 15 Pro Max'i şarj ettiği sırada şarj aletinin yanarak ciddi yanıklara neden olduğunu ve kablonun ucunun eriyerek telefonun girişine kaynadığını söyledi.

Apple yetkilileri ve teknoloji uzmanları, kullanıcıları yalnızca Apple tarafından onaylanmış sertifikalı şarj aksesuarlarını kullanmaları konusunda ısrarla tavsiye ediyor. Bu, hem cihaz güvenliği hem de uzun ömürlü kullanım için önemli.

Elektronik güvenlik uzmanları, sahte şarj kablolarının sadece iPhone'lar için değil, tüm elektronik cihazlar için ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirtiyor.