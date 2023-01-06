Samanyolu’na benzeyen yeni galaksiler keşfedildi

Webb Uzay Teleskobu, 11 milyar yıl öncesine dayanan Samanyolu'na benzer yeni galaksiler keşfetti.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Kanada Uzay Ajansı (CSA) ile ortaklaşa geliştirdiği James Webb teleskobu, 25 Aralık 2021 tarihinde başarıyla fırlatılmış ve yörüngesine yerleşerek çalışmalara başlamıştı.

Eskiyen Hubble Uzay Teleskobu'nun yerine geçecek James Webb Uzay Teleskobu, Güneş sisteminin ötesinde keşfedilen yeni gezegenlerde yaşam olup olmadığını araştırıyor.

Samanyolu'na benzer galaksiler keşfetti

Webb Uzay Teleskobu, 11 milyar yıl öncesine dayanan Samanyolu'na benzer yeni galaksiler keşfetti.

Galaksiler, Samanyolu'nda olduğu gibi galaksilerin merkezlerinden dış disklerine uzanan uzun yıldız çubuklarına sahip.

NASA, yeni keşfedilen devasa gaz, toz ve yıldız topluluklarının, aynı zamanda, 13,7 milyar yıl önce meydana gelen Büyük Patlama’dan kısa bir süre sonra, yıldız çubuklarını ilk kez gösteren topluluklar olduğunu açıkladı.

Bununla birlikte NASA, Samanyolu galaksisinde yıldız çubuklarının halihazırda var olduğunu, ancak evrenin erken aşamalarında ilk kez görüntülendikleri duyurdu.