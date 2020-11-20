Samanyolu'nun derinliklerine gizlenmiş yeni bir galaksi keşfedildi

Gök bilimciler, Samanyolu'nun derinliklerinde gizlenmiş "fosil galaksi" keşfettiklerini duyurdu.

Uzaydaki yapıları incelemeye devam eden gök bilimciler, yeni bir "fosil galaksi" keşfettiklerini duyurdu. Galaksiye fosil denmesinin sebebi ise oldukça ilginç.

Bilim insanları bu galaksinin, yaklaşık 10 milyar yıl önce Samanyolu ile çarpıştığı düşünülen Heracles'in kalıntıları olduğuna inanıyor.

Galaksinin, Apache Nokta Gözlem Galaksi Gelişimi Deneyi (Apogee) projesinden elde edilen verinin incelenmesi sonucu bulunduğu belirtildi.

100 MİLYON YILDIZ İÇERİYOR

Liverpool John Moores Üniversitesi Astrofizik Araştırma Enstitüsünden Dr Ricardo Schiavon, keşifle ilgili "Kozmolojik açıdan gerçekten küçük, sadece 100 milyon yıldız. Ama tüm Samanyolu halesinin kütlesinin neredeyse yarısını oluşturuyor." dedi.

Schiavon, bunun gibi bir fosil galaksi bulmak için on binlerce yıldızın devinimlerini ve detaylı kimyasal yapısını incelemek zorunda olduklarını belirterek, "Bu özellikle Samanyolu'nun merkezindeki yıldızlar açısından zor, çünkü yıldızlararası toz bulutları nedeniyle gizlenmiş durumdalar.

Apogee, bu bulutun içinden geçerek Samanyolu'nun kalbini daha önce olmadığı kadar yakından görmemizi sağlıyor." diye konuştu.

GALAKSİ (GÖKADA) NEDİR

Galaksi veya gökada; kütleçekimi kuvvetiyle birbirine bağlı yıldızlar, yıldızlararası gaz, toz ve plazmadan oluşan bir sistemdir.

Tipik gökadalar, 10 milyon cüce galaksi ile 1 trilyon dev galaksi arasındaki miktarlarda yıldız içerir.

Ayrıca bir gökadanın içerdiği yıldızların hepsi, o galaksinin kütle merkezini eksen alan yörüngelerde döner.

Örneğin çevresinde gezegenler ve asteroitler gibi çeşitli kozmik cisimler dönen Güneş, Samanyolu Gökadası'ndaki yıldızlardan yalnızca biridir.

Gözlemlenebilir evrende 100 milyardan fazla gökada (galaksi) olduğu tahmin ediliyor. Bu galaksilerin çoğu, kütle çekimi sayesinde birbirlerine bağlı "kümeler" adı verilen toplulukları oluşturuyor. Bu kümelerden yine aynı şekilde birbirine bağlı "süper kümeler" meydana geliyor.