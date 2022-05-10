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    Samanyolu'nun uydusu Büyük Macellan Bulutu'nun ayrıntılı görüntüsü yayınlandı

    NASA, Samanyolu Galaksisi'nin küçük uydu gökadası Büyük Macellan Bulutu'nun ayrıntılı görüntüsünü paylaştı.
    • 10.05.2022 - 13:33
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    Samanyolu'nun uydusu Büyük Macellan Bulutu'nun ayrıntılı görüntüsü yayınlandı

    NASA'nın, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Kanada Uzay Ajansı (CSA) ile ortaklaşa geliştirdiği James Webb teleskobu, 25 Aralık 2021 tarihinde başarıyla fırlatılmış ve yörüngesine yerleşmişti.

    Eskiyen Hubble Uzay Teleskobu'nun yerine geçecek James Webb Uzay Teleskobu, Güneş sisteminin ötesinde keşfedilen yeni gezegenlerde yaşam olup olmadığını araştırıyor.

    Samanyolu merkezine yakın uzanan Yay Eliptik Cüce Gökadası ve Büyük Köpek Cüce Gökadalarından sonra Samanyolu'na en yakın üçüncü gökada olan Büyük Macellan Bulutu, James Webb Uzay Teleskobu tarafından görüntülendi.

    macellan

    AA'da yer alan habere göre, yukarıdaki test görüntüsü (7,7 mikronda), Büyük Macellan Bulutu'nun bir bölümünü içeriyor. Aynı görüntüler, yakın ve orta kızılötesi evrenin yüksek çözünürlüklü görüntülerini sağlayan Spitzer Teleskopu tarafından da yakalanmıştı.

    Yeni görüntü daha ayrıntılı

    Ancak Webb'in görüntüsü, daha önce Spitzer görüntüsünde eksik olan yıldızlar arası gazı benzeri görülmemiş ayrıntılarla gösteriyor.

    NASA açıklamasında, "Burada, yıldızlar arası gazın termal dengesinde ve kimyasında önemli rol oynayan 'polisiklik aromatik hidrokarbonlardan' veya karbon ve hidrojen moleküllerinden gelen emisyonu görebilirsiniz." ifadeleri yer aldı.


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