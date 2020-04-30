Samsung, 250 MP kamera sensörlerini geliştirmeye başladı

Samsung, 150MP sensörleri geliştirdikten sonra, 250MP kameralar için çalışmaya başladığını açıkladı.

Son yıllarda akıllı telefon üreticileri, telefonların arkasına birden fazla kamera ekleyerek birbirleriyle rekabet etmeye başlamıştı.

Ancak daha sonra bu rekabet, megapiksel savaşlarına dönüştü ve bazı akıllı telefonların kameraları 100 megapikselin üzerine çıktı.

150MP GELİŞTİRİLDİ, İLK TELEFON BU YIL GELİYOR

Son yıllarda tanıttığı 64MP ve 108MP kamera sensörleri ile sektörde ipleri elinde bulunduran Samsung, 150 MP kamera sensörlerini de geliştirdi.

Samsung'un 150MP kamera sensörünü kullanan ilk telefon ise, muhtemelen Xiaomi'nin amiral gemisi bir modeli olacak. Bu telefonun, yıl sonuna kadar piyasaya sürülmesi bekleniyor.

SAMSUNG, 250 MP İÇİN ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Çin'den gelen raporlara göre 150MP sensörleri geliştirmeyi başaran Samsung, şimdi de 250MP kameralar için çalışmaya başladı.

Samsung'un 250MP kamera sensörünü kullanan ilk telefon ise muhtemelen gelecek yıl şubat ayında tanıtılacak Galaxy S21 olacak.

SAMSUNG'UN HEDEFİ 600 MP

Samsung sensör biriminin başkan yardımcısı John Yong-In Park, şirketin 600 megapiksele kadar yüksek çözünürlüğe sahip kamera sensörleri geliştirmeyi planladığını açıklamıştı.