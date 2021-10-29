Samsung, 3. çeyrekte 63 milyar dolar gelir elde etti

Samsung, 3. çeyrekte 63 milyar dolar gelir elde etti

Samsung, yılın üçüncü çeyreğinde rekor gelir ve kârlara imza attı. Şirketin üç aylık geliri 63 milyar dolara kadar çıktı.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, küresel çip tedarik sorunları ve Galaxy S serisinin düşük satış performansına rağmen, üçüncü çeyrekte beklentileri aştı.

Küresel çapta yaşanan çip krizi, Samsung'un işine yaradı. Şirket, yarı iletken bölümünün beklentilerin üzerinde katkısı sayesinde üçüncü çeyreği rekorla kapattı.

63 MİLYAR DOLAR GELİR

Samsung tarafından yapılan açıklamaya göre, söz konusu çeyrekte toplam gelir 63 milyar dolara ulaştı ve yıl bazında yüzde 10 arttı. Şirketin faaliyet kârı ise 13.4 milyar dolara çıkarak şirket tarihinin ikinci en yüksek rakamına ulaştı.

Samsung'un bu derece yüksek gelir elde etmesinin ana nedeni ise çip krizi nedeniyle artan yonga fiyatları oldu.

Diğer taraftan, katlanabilir akıllı telefon modellerinin beklentilerin üzerinde satış yapması ve Galaxy A ile Galaxy M serilerinin istikrarlı gidişatı, şirketin gelirlerine gelir kattı.

Yarı iletken ortalama fiyatları yükselmeye devam ederken OLED panel kullanan mobil cihazların sayısı da artıyor.

Bu nedenle Samsung, yılın son çeyreğindeki gelirlerinde yeni bir rekora imza atabilir.