Samsung, 4 yıllık Galaxy S10 ailesi için güncelleme yayınladı

Samsung, 4 yıllık Galaxy S10 ailesi için güncelleme yayınladı

Samsung, 2019’da tanıttığı üst seviye telefonu Galaxy S10 için büyük bir güncelleme yayınladı. İşte güncelleme ile gelen yenilikler.

Son zamanlarda Android 13 güncellemesini telefonlara sunmak için çalışmalar yürüten Samsung'dan beklenmedik bir hamle geldi.

Geçtiğimiz ay 2015 yılında piyasaya sürdüğü Galaxy S6 serisi için küçük bir güncelleme yayınlayan şirket, şimdi de 2019’da tanıttığı üst seviye telefonu Galaxy S10'u güncelledi.

Güncelleme ile gelen yenilikler

Galaxy S10, Galaxy S10 Plus ve Galaxy S10e için "G97*FXXUGHVJ5" sürüm kodlu güncelleme, 1GB boyutunda ve ekim ayı güvenlik yamasıyla birlikte geliyor.

Güncelleme notlarına göre, kamera uygulaması daha stabil hale getirildi. Bluetooth bağlantısı, telefonun genel kararlılığı ve güvenliği iyileştirildi.