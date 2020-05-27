Samsung, 5G destekli Exynos 880 işlemcisini tanıttı

Samsun, 8 çekirdekli ve 5G desteğine sahip akıllı telefon işlemcisi Exynos 880'i duyurdu. Yeni işlemcinin özelliklerine daha yakından bakıyoruz.

Son zamanlarda 5G teknolojisinin yaygınlaşması ve bu teknolojiye sahip akıllı telefonların piyasaya sürülmesi, 5G destekli işlemcilerin önemini daha da artırdı.

Güney Koreli akıllı telefon üreticisi Samsung, 8 çekirdekli ve 5G desteğine sahip akıllı telefon işlemcisi Exynos 880'i tanıttı.

4K / 30fps'ye kadar video kaydını ve 64MP'ye kadar ana görüntü sensörlerini destekleyen yeni işlemci, çok yakında Vivo'nun yeni bir akıllı telefon modeline güç verecek.

8nm üretim mimarisine dayanan yeni Exynos 880, saniyede 1.28 gigabit (Gb / s) maksimum yükleme hızları ve 2.55Gb / s indirme hızları sunan 6Ghz altı 5G bantlarını destekliyor.

ÇİFT İNDİRME TEKNOLOJİSİNİ DESTEKLİYOR

Bununla birlikte, hem 4G / LTE hem de 5G bağlantısını aynı anda kullanabilen E-UTRA-NR Çift Bağlantı özelliği sayesinde, maksimum indirme hızları 3.55Gb / s'ye kadar ulaşabiliyor.

2 adet 2,0 GHz hızında çalışan Korteks A77 ve 6 adet 1,8 GHz hızında çalışan Korteks A55s çekirdeklerinden oluşan Exynos 880, Mali-G76 grafik birimini kullanıyor.

Samsung, yeni işlemcinin maksimum 2520x1080 (FHD +) çözünürlüklü ekranları da destekleyeceğini söylüyor.

VIVO Y70s MODELİNDE KARŞIMIZA ÇIKACAK

Exynos 880 işlemcisinden güç alacak ilk telefon Vİvo Y70s modeli olacak.