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    Samsung, 6G teknolojisi için çalışmalara hız verdi

    Samsung, 6G bağlantı teknolojisi ile hızların 50 kat artacağını söylüyor.
    • Haber Merkezi
    • 12.05.2022 - 17:38
    • Güncelleme : 12.05.2022 - 17:47
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    Samsung, 6G teknolojisi için çalışmalara hız verdi

    Dünya genelinde hala altyapı çalışmaları devam eden 5G teknolojisi, yalnızca belirli bölgelerde kullanılabiliyor.

    Kullanıcılara düşük gecikmeli ve yüksek hızlı internet vadeden bu teknoloji, gelecek yıllarda yerini 6G'ye bırakacak.

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung, 6G teknolojisi hakkında şimdiden oldukça yoğun çalışıyor.

    Hızlar 50 kat artacak

    Samsung, şirketin 6G teknolojilerine yönelik yeni bir makale paylaştı. Makalede teknolojinin sunacağı olası geliştirmelere değinen şirket, 6G ile birlikte 5G ağlarındaki 20Gbps hızlardan 50 kat daha hızlı diyebilecegimiz 1 Tbps hızlara ulaşılacağını söylüyor.

    5G 6G

    Ayrıca kapsama alanı konusunda taleplerin arttığını belirten şirket, bunun için 1GHz’in altındaki düşük banttan 1 ila 24Ghz aralığındaki orta banta ve hatta 24 ila 300GHz aralığındaki yüksek bantlara kadar 6G için mevcut tüm bantları değerlendirmeyi planlıyor.

    Samsung Electronics tarafından yapılan açıklamaya göre, 6G teknolojisi en geç 2028 yılında hazır olacak. Şirkete göre yeni teknoloji, 2028 yılında ticarileştirilip, 2030 yılında kullanıcılara sunulacak.

    2G teknolojisinden 3G'ye geçiş yapmak 15 yıl, 3G'den 5G'ye geçiş yapmak sadece 8 yıl sürdü. Bu nedenle gelecekte yeni teknolojilere geçış yapma süresinin daha da kısalacağı belirtiliyor.


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