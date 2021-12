Samsung, 9 telefonu için Android 12 güncellemesini yayınladı

Geçtiğimiz haftalarda bazı modellerde sorunlara yol açan Android 12 güncellemesini geri çeken Samsung, dağıtıma yeniden başladı ve güncellemeyi 9 telefon için daha kullanıma sundu.

Samsung, geçtiğimiz günlerde Android 12 tabanlı One UI 4.0 güncellemesini Galaxy S21 serisi ve yeni katlanabilir telefonları için yayınlamaya başlamış, ancak sorunlar nedeniyle güncellemeyi geri çekmişti.

Güney Koreli marka, bildirilen sorunları giderdikten sonra güncellemeyi yeniden yayınlamaya başladı.

9 MODELE DAHA ANDROID 12 GELDİ

Sorunlardan arındırılan yeni güncellemeyi, Galaxy Z Flip 3 ve Z Fold 3 ile birlikte Galaxy S21 serisine getiren Samsung, 9 model için daha güncelleme yayınladı.

Güney Koreli üretici; Galaxy Note 20 4G/5G, Note 20 Ultra 4G/5G, Galaxy S20 4G/5G, Galaxy S20 Plus 4G/5G, Galaxy S20 Ultra 4G/5G, Galaxy S20 FE 4G/5G, Galaxy S10, Galaxy S10e ve Galaxy S10 Plus modellerine Android 12 tabanlı One UI 4.0 güncellemesini getirdi.



Yukarıdaki modeller için Android 12 güncellemesi şu anda bazı Avrupa ülkelerinde dağıtılıyor. Ancak güncellemenin ülkemizdeki kullanıcılara ne zaman ulaşacağı bilinmiyor. Bunun için sık sık telefonunuzdan güncellemeleri kontrol etmenizde fayda var.