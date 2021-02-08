Samsung, ABD'de 17 milyar dolar yatırımla çip fabrikası kuracak

Güney Koreli Samsung Electronics, ABD'nin Austin şehrinde 17 milyar dolarlık bir çip fabrikası kurmayı planlıyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, yeni kuracağı çip fabrikası için Teksas, Auistin bölgesini seçti.

Güney Koreli şirketin Teksas eyalet yetkililerine gönderdiği bir evrakta, kurulacak yeni fabrikanın 1.800 kişiye istihdam yaratacağı bilgisi yer aldı.

VERGİ İNDİRİMİ İSTEDİ

Belgelere göre teknoloji devi Samsung, Travis bölgesi ve Austin kentinden diğer vergi indirimlerine ek olarak, 20 yıla yayılmış bir şekilde 805.5 milyon dolar vergi indirimi istedi.

Samsung, yaptığı başvurularda Austin kenti seçilirse, yılın ikinci çeyreğinde fabrikanın yapımına başlanacağını ve fabrikanın 2023 yılının üçüncü çeyreğinde faaliyete başlayacağını söyledi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Samsung, "Bu proje son derece rekabetçi bir proje. Samsung Kore ve ABD'nin Arizona ve New York'ta bulunan fabrikalarına ek olarak üretim yapmak için bir lokasyon arayışı içerisinde." dedi.

Samsung'un ABD'deki müşterileri arasında Tesla, Qualcomm ve Nvidia yer alıyor. Yeni kurulacak çip fabrikasının ise 17 milyar dolarlık yatırımla hayata geçeceği belirtiliyor.