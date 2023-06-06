Samsung, akıllı telefon üreteceği yeni ülkeyi açıkladı Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden Samsung, yeni üretim tesisini Mısır'da açacağını duyurdu.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, küresel ekonomik sıkıntılara rağmen akıllı telefon pazarında yeni yatırımlar yapmaya devam ediyor.

Yeni raporlara göre şirket, yakında Mısır’da bir akıllı telefon üretim tesisi kuracak ve üretim yaptığı ülkeler arasına Mısır'ı da ekleyecek.

Mısır yetkilileri doğruladı

Mısır İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı, Samsung’un ülkede yeni bir fabrika kuracağını doğrularken, fabrikanın 6 bin metrekarelik bir alanda kurulacağı ve 1400 kişiye iş imkanı sunacağı belirtildi.

Yılın son çeyreğinde açılması beklenen fabrikadan çıkan ilk telefonlar, gelecek yıl Mısır pazarında satışa sunulacak.