Samsung, akıllı telefonlarda kullanılan bellekleri otomobillere getiriyor Dünyanın önde gelen yarı iletken üreticilerinden olan Samsung, halihazırda akıllı telefonlarda da kullanılan yüksek hızlı UFS 3.1 depolama yongalarını otomobillere getirmek için çalışıyor.

Bellek yongaları denildiğinde akla ilk gelen şirket olan Güney Koreli Samsung,akıllı telefonlarda da kullanılan yüksek hızlı UFS 3.1 depolama yongalarını otomobillere getirmek için seri üretime başladı.

Paylaşılan bilgilere göre, Samsung’un UFS 3.1 çözümleri araçlardaki bilgi-eğlence sistemlerinde kullanılacak.

Samsung'un otomobiller için UFS 3.1 depolama yonga serisi 128GB, 256GB ve 512GB kapasiteli modellerden oluşacak.

Çipin 256GB versiyonu, aynı depolama alanına sahip önceki nesil çipe kıyasla yüzde 33 daha fazla güç verimliliği sunacak.

Ayrıca bellekler, 2,000Mbps'ye kadar sıralı okuma hızları ve 700Mbps'ye kadar sıralı yazma hızları vadediyor.

Yıl sonuna kadar hazır olacaklar

Samsung'un çipleri, bu yılın sonuna kadar otomobil üreticileri için hazır olacak.