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    Samsung, Apple ile rekabet için katlanabilir modellere odaklanacak

    Katlanabilir akıllı telefon pazarının açık ara lideri Samsung, bu modellere daha çok önem vererek, Galaxy S ve A serilerini geri plana atacak.
    • Haber Merkezi
    • 07.07.2022 - 09:51
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    Samsung, Apple ile rekabet için katlanabilir modellere odaklanacak

    Katlanabilir telefon pazarına liderlik eden Samsung, geçtiğimiz aylarda tanıttığı yeni katlanabilir modelleri Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 3'ü Türkiye'de dahil birçok ülkede satışa sunmuştu.

    Yapılan pazar araştırmasına göre yılın ilk çeyreğinde 2.22 milyon katlanabilir akıllı telefon satışı oldu.

    Pazarda Galaxy Z Flip3 modeli, yüzde 51 ile en çok satan model olarak göze çarpıyor. Samsung, yüzde 74'lük pay ile açık ara lider durumda.

    Samsung, katlanabilir modellere daha çok odaklanacak

    Samsung, Apple ile yarışmak için katlanabilir akıllı telefonlara daha çok önem verecek. Geçtiğimiz haftalarda, Samsung’un elinde 50 milyon stok fazlası olduğu haberi gelmişti, bunun büyük oranının Galaxy A ve Galaxy S serisi telefonlar olduğu iddia ediliyor.

    Samsung, katlanabilir akıllı telefon pazarının 2023 yılana kadar 10 kat büyümesinin beklendiğini söylüyor.

    Öte yandan, Samsung'un en büyük rakibi Apple, katlanabilir iPhone ile ilgili henüz net bir bilgi paylaşmıyor.

    galaxy z fold 3


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