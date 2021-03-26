Samsung, Avrupa'da elektrikli araç bataryalarına 1 milyar dolar yatırım yapacak

Samsung, Avrupa'da elektrikli araç bataryalarına 1 milyar dolar yatırım yapacak

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, elektrikli araçlar için batarya üretimine yaklaşık 1 milyar dolar yatırım yapacağını duyurdu.

Son yıllarda oldukça popüler hale gelen elektrikli otomobil pazarına, birçok teknoloji şirketi ilgi duyuyor ve dev yatırımlar yapıyor.

Bu şirketlerden biri olan Güney Koreli teknoloji devi Samsung, elektrikli araç bataryalarına yatırım yapmaya devam ediyor.

Şirket, özellikle Avrupa bölgesinde gelecekte batarya talebinde artış yaşanmasını bekliyor ve otomobil üreticilerinin ihtiyaçlarına yanıt vermek istiyor.

1 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

Macaristan fabrikasındaki üretim kapasitesi iki katına çıkaracak Samsung, buraya yaklaşık 1 milyar dolarlık dev yatırım yapacak.

Kapasite artırımı, Samsung'un her yıl yaklaşık 1 milyon elektrikli araç bataryası üretmesine olanak tanıyacak. Bu sayede şirketin eli, diğer rakiplerine göre oldukça güçlü hale gelecek.

SAMSUNG'UN HEDEFİ LİDERLİK

Audi, BMW ve Volkswagen gibi birçok Avrupalı otomobil üreticisi, tamamen elektrikli araçlara geçiş planları yaparken, bataryalara olan ihtiyaç her geçen gün artacak.

Bunun farkında olan Samsung, batarya üretimini ciddi oranda arttırarak pazara liderlik etmeyi hedefliyor.