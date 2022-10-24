Samsung, Avrupa'da yeni bir tesis kurma hazırlığında

Samsung, Avrupa'da yeni bir üretim tesisi kurarak tedarik sorunlarını çözmek istiyor.

Geçen yılın başlarında otomotiv sektöründe patlak veren küresel çip tedarik sorunları nedeniyle birçok marka, zaman zaman üretimi durdurma kararı alıyor. Çip krizinin günümüzde bile hala devam etmesi, markaları zor durumda bırakıyor.

Yarı iletken teknolojisi tarafında yatırımlarına ara vermeyen Samsung, tedarik sorunlarını çözüme kavuşturmak için Avrupa'da yeni bir tesis kurabilir.

Kurulacak tesiste uygulanması beklenen strateji ile talebe göre üretim sağlanacak ve minimum stok ile çalışılacak. Böylece tedarik zincirinde yaşanan sorunlar minimuma indirilecek.

Samsung, Avrupa'da şirketlere yakın olmak istiyor

Samsung’un Avrupa’da üretim tesisi kurmasının başlıca nedenleri arasında otomotiv sektörüne olan yakınlık gösteriliyor.

Birçok otomobil ve otomotiv parça üreticisinin Avrupa’da olması, Samsung’un da bu alana odaklanmasını sağlıyor.

Ayrıca söylenenlere göre firma halihazırda yarı iletken alanında yer alacak personel alım sürecine de başladı. Tesisin hangi ülkede açılacağı ve ne zaman üretime başlayacağı şimdilik bilinmiyor.