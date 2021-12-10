Samsung, bazı modeller için Android 12'yi geri çekti

Samsung, bazı modeller için Android 12'yi geri çekti

Samsung'un en son katlanabilir telefonları Galaxy Z Flip 3 ve Galaxy Z Fold 3 için Android 12 güncellemesini birçok sorunla geldi. Şirket, güncellemeyi durdurmak zorunda kaldı.

Google'ın 18 Mayıs'ta başlayan I/O 2021 geliştirici konferansında tanıttığı Android 12 güncellemesi, yavaş yavaş akıllı telefon modellerine gelmeye başladı.

Google'ın ilk olarak kendi Pixel telefonlarına getirdiği Android 12, şimdi ise Samsung kullanıcılarına sunuluyor.

Samsung, geçtiğimiz günlerde Android 12 tabanlı One UI 4.0 güncellemesini Galaxy S21 serisi ve yeni katlanabilir telefonları için yayınlamaya başlamıştı.

ANDROID 12 SORUNLARLA GELDİ

Ancak birçok Galaxy Z Flip 3 ve Galaxy Z Fold 3 kullanıcısı, Android 12 güncellemesini yükledikten sonra çeşitli sorunlarla uğraşmak zorunda kaldı.

Özellikle Güney Koreli kullanıcılar, cihazlarının Android 12'yi yükledikten sonra kurtarma moduna girdiğini söylüyor.

Bazı kullanıcılar da ekran titremesi, karanlık mod, düşük performans ve Dual Messenger özelliğinin bazı uygulamalarla çalışmaması gibi sorunlardan şikayet ediyor.





Üstelik ekran görüntüsü alamadıklarından veya Netflix ve YouTube gibi video akışı uygulamalarını kullanamadıklarından yakınan Galaxy Z Flip 3 ve Galaxy Z Fold 3 kullanıcılarının sayısı da bir hayli fazla.

SAMSUNG GÜNCELLEMEYİ DURDURDU

Tüm bu bildirilen sorunlardan sonra Samsung, Galaxy Z Flip 3 ve Galaxy Z Fold 3 için Android 12 güncellemesini geçici olarak durdurmaya karar verdi.

Güney Koreli marka, bildirilen sorunları giderdikten sonra güncellemeyi yeniden yayınlamaya başlayacak.